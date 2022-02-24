Женщина заглянула в телефон погибшего мужа и узнала неприятный факт о нем

Пользовательница Reddit с ником Xcuseme2pls поделилась историей о том, как случайно выяснила, что погибший в автокатастрофе муж изменял ей. По словам женщины, неприятный факт о супруге она узнала с помощью его телефона.

Рассказчица уточнила, что шесть лет состояла в браке. «У нас были некоторые сложности: например, он часто уезжал в рабочие поездки; не делал домашние дела, будучи дома; а еще ожидал, что я буду постоянно готовить еду, хотя я тоже работала полный день», — написала автор поста.

Когда мужчина погиб, женщина занялась вопросом с наследством. Пользовательница отметила, что на известных ей банковских счетах мужа не было той суммы денег, которой, как она полагала, обладал супруг. В поиске других вкладов мужчины героиня истории заглянула в рабочий телефон погибшего супруга. Там женщина обнаружила его переписку с бывшей возлюбленной.

Рассказчица выяснила, что ее муж постоянно поддерживал контакт с девушкой и отправлялся в рабочие поездки ради встреч с экс-партнершей. «Даже во время свадьбы он писал ей и говорил, что надеется, что рядом с ним в следующий раз будет она. Весь мой брак был сплошным балаганом», — пожаловалась женщина.

Героиня истории добавила, что рассказала о связи покойного мужа с бывшей девушкой ее нынешнему мужу. Она также призналась, что из-за неприятного открытия уже длительное время посещает психотерапевта и страдает от проблем с доверием.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, что прогнала мать своего мужа из родильной палаты после одной ее фразы. По словам автора публикации, свекровь уговаривала сына оставить ее одну в роддоме и отправиться домой отдыхать.