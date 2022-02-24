Поклонская призвала Зеленского сложить оружие

Заместитель главы Россотрудничества Наталья Поклонская призвала президента Украины Владимира Зеленского сложить оружие. Об этом в четверг, 24 февраля, она написала в своем Telegram-канале.

В своем обращении Поклонская напомнила, что русские и украинцы — родные народы, хоть и живущие в разных государствах.

«Зеленский прекрасно понимает, что сегодня толкает свой собственный народ в пучину кровопролития. Оценив обстановку, ему следует сложить оружие и сесть за стол переговоров, привлечь к ответственности государственных военных преступников, издевавшихся над людьми в Киеве, сжигавших живьем людей в Одессе и бомбивших Донбасс», — говорится в сообщении замглавы Россотрудничества.

Она предположила также, что президент Украины «сам является заложником в руках этих преступников».

«Но люди могут остановиться. Не берите оружие, а сдавайте его. Пусть киевская власть не прячется за спинами простых людей, а несёт ответственность за преступления, совершаемые против украинцев с 2014 года», — написала Поклонская и отметила, что все народы России желают Украине мира и восстановления.

Ранее 24 февраля стало известно, что президент России Владимир Путин принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он отметил, что она стала ответом на просьбы о военной помощи, которые поступили от руководителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).