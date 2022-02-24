Черноморские порты сообщили о работе в штатном режиме

Черноморские порты России работают в обычном штатном режиме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Ранее федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) подтвердило приостановку судоходства в Азовском море. Отмечается, что соответствующее решение было принято на основании прибрежного предупреждения, полученного от Минобороны России.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Кроме того, он обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для страны. По его словам, ответ России будет незамедлительным.

До этого глава государства подписал указы о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. После этого ряд западных стран пошли на введение новых пакетов санкций против Москвы и раскритиковали ее за принятое решение.