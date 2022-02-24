В России заявили о «четко сказанном» условии окончания военной спецоперации

Демилитаризация и денацификация Украины станут условиями прекращения военной спецоперации по защите Донбасса, уверен сенатор Совфеда Сергей Цеков. В разговоре с «Лентой.ру» он напомнил, что именно об этом говорил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам страны по поводу начала спецоперации.

«Наш президент четко сказал: условием окончания спецоперации станет демилитаризация и денацификация Украины», — подчеркнул Цеков.

Президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом он сообщил во время обращения к согражданам.

Путин также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.

В Минобороны России заявили, что средства противовоздушной обороны вооруженных сил Украины (ВСУ) подавлены в первые часы военной операции.