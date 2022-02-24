Описана возможная реакция Запада на военную спецоперацию России

Запад попытается воспользоваться ситуацией с военной спецоперацией России по защите Донбасса, уверен военный историк Борис Юлин. В разговоре с «Лентой.ру» он заметил, что страны НАТО увидят основания для осуществления более мощного давления на Россию, в том числе и санкционного.

«Западу всегда было плевать на Украину. Он попытается использовать ситуацию, чтобы обеспечить максимально мощное давление на Россию. Запад всегда защищал только свои интересы, а начало боевых действий на территории Украины вполне им соответствует», — описал возможную реакцию западных стран Юлин.

Военный эксперт считает, что военная спецоперация России закончится успехом, после чего Запад продолжит наращивать давление.

«Действия против России будут разворачиваться с использованием той ситуации, что у нас нет полной независимости от поставок извне, активно в этом плане задействуют ООН. Генсек организации уже высказался по этому поводу», — считает Юлин.

Президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом он сообщил во время обращения к согражданам.

Путин также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.