Рогозин призвал США вести себя по-партнерски

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин призвал США свести себя по-партнерски и «дезавуировать заявление о санкциях». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Пока еще по-партнерски предлагаю вам не вести себя как безответственный геймер и дезавуировать заявление о "санкциях Альцгеймера". Дружеский совет», — отметил он.

Ранее 24 февраля президент США Джо Байден во время обращения пообещал ввести санкции против российской космической программы. По его словам, США перекроют более половины импорта высоких технологий в Россию. «Это нанесет удар по их способности продолжать модернизировать ВС. Это нанесет вред их аэрокосмической промышленности, в том числе космической программе», — сказал политик.

