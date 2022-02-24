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Рогозин призвал США вести себя по-партнерски

Генеральный директор «Роскосмоса» Рогозин посоветовал США вести себя по-партнерски
Дмитрий Рогозин

Дмитрий Рогозин . Фото: Павел Львов / РИА Новости

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин призвал США свести себя по-партнерски и «дезавуировать заявление о санкциях». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Пока еще по-партнерски предлагаю вам не вести себя как безответственный геймер и дезавуировать заявление о "санкциях Альцгеймера". Дружеский совет», — отметил он.

Ранее 24 февраля президент США Джо Байден во время обращения пообещал ввести санкции против российской космической программы. По его словам, США перекроют более половины импорта высоких технологий в Россию. «Это нанесет удар по их способности продолжать модернизировать ВС. Это нанесет вред их аэрокосмической промышленности, в том числе космической программе», — сказал политик.

Марина Совина
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