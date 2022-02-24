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Минобороны опровергло информацию о сбитом над Украиной российском самолете

Минобороны РФ опровергло сообщения СМИ о сбитом над Украиной российском самолете

Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Сообщения западных СМИ о сбитом над Украиной российском самолете не соответствуют действительности. Об этом заявили в Минобороны России, передает ТАСС.

В ведомстве также заявили, что военнослужащие пограничной службы Украины не оказывают сопротивления российским подразделениям. «Средства противовоздушной обороны вооруженных сил Украины подавлены. Военная инфраструктура авиационных баз вооруженных сил Украины выведена из строя», — говорится в сообщении.

Ранее Генштаб Украины сообщил о пяти сбитых российских самолетах и одном вертолете. В западных СМИ появились сообщения об одном сбитом российском самолете.

Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Глава государства сослался на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Варвара Кошечкина
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