Экономист дал россиянам совет насчет сбережений

Беспокоиться по поводу своих накоплений можно в случае, если банковская система находится под угрозой, но сейчас нет никаких признаков того, что кредитные организации столкнутся с отзывами лицензий, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Он поделился своим мнением с «Лентой.ру», а также дал совет, что делать со сбережениями.

Рублевые вклады

«Если у вас накопления в рублевом эквиваленте меньше 1 миллиона 400 тысяч рублей, то вам волноваться вообще не о чем, потому что в случае чего вам компенсирует все эти деньги Агентство по страхованию вкладов. Оно компенсирует из своих собственных средств, средства там складываются из того, что банки во время своего функционирования отчисляют туда деньги», — поделился экономист.

Тем, у кого сбережения превышают 1 миллион 400 тысяч, экономист рекомендовал положить средства на счета в разных банках, так как счета в одной и той же организации суммируются.

Единственное, чего можно опасаться, — некоторых курсовых потерь рубля по отношению к доллару, отметил Беляев. Однако, по его словам, если они и будут, то совсем незначительными, и их покроют выплачиваемые по вкладу проценты.

Валютные вклады

Опасения того, что рубль потеряет позиции по отношению к доллару, не обоснованы, считает экономист. Однако, когда ситуация успокоится, можно ожидать, что рубль слегка ослабнет, Поэтому те, у кого имеются валютные счета, могут немного выиграть на этом фоне. «Но мы должны понять, что по валютным счетам практически не выплачиваются никакие проценты, то есть речь идет, скорее, о сохранности этих средств и надежды на то, что вы выиграете через какой-то промежуток времени на курсовой разнице», — отметил он.

Наличные сбережения

Беляев не рекомендовал вкладывать наличные в технику, которая действительно не нужна, потому что она быстро совершенствуется и имеет свойство стареть.

«Держат деньги дома, на мой взгляд, с одной единственной целью — когда вы склонны к экстренным расходам и у вас всегда должны быть деньги под рукой. В этом смысле запас должен быть дома. Во всех остальных случаях — это контрпродуктивно, надо нести в банк и получать хоть какие-то проценты», — посоветовал экономист.

Выгода на курсе

Когда курс доллара повышен по отношению к рублю, самый невыгодный момент, чтобы устремляться в кассы, рассказал Беляев.

«Менять доллары на рубли можно, но вы должны посмотреть на курс продажи и курс покупки. Если сейчас, допустим, стоит в банке привлекательная для вас котировка — 81 рубль, а вы купили в свое время по 60, снять доллары, обратить их в рублевую массу — это возможно. Вы выиграете в чистом виде в рублях, но тогда нужно прикинуть, что вы дальше будете делать: положите их на рублевый счет под процент или, когда нормализуется курс рубля по отношению к доллару, снова продадите их и купите доллары», — заключил он.

Ранее в ходе торгов курс евро достигал 101,07 рубля, а доллара — в 89,9 рубля. В этой связи Банк России объявил о мерах по стабилизации российского финансового рынка.