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Немецкий футбольный клуб решил отказаться от логотипа «Газпрома» на форме

Немецкий клуб «Шальке» решил убрать логотип «Газпрома» с игровой формы

Фото: Globallookpress.com

Немецкий футбольный клуб «Шальке» решил, что откажется от использования логотипа «Газпрома» на игровой форме ввиду «событий последних дней», следует из сообщения на сайте команды.

Российская компания, как указывается, выступает основным спонсором клуба. Теперь логотип уберут, а на форму будет нанесена надпись «Шальке 04».

«Шаг следует за обсуждениями с компанией GAZPROM Germania», — уточняется в сообщении.

24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Целью называют «демилитаризацию и денацификацию Украины». Сроки операции определит сам Путин, указал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

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«Газпром» выступает также официальным спонсором футбольной Лиги чемпионов. Соглашение на спонсорство главного европейского футбольного турнира продлено в прошлом году до 2024 года. Суммы сделки не раскрывали, но за предыдущий аналогичный контракт российский гигант выплатил УЕФА больше 210 миллионов евро.

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Платон Щукин
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