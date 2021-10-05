«Газпром» столкнулся с новой угрозой в Европе

Экоактивисты международной организации Greenpeace призвали власти Европейского союза (ЕС) запретить спонсорство и рекламу производителям ископаемого топлива, аналогично запрету на рекламу табака. Об этом сообщает Associated Press. Если инициатива получит поддержку в Еврокомиссии, то российская компания «Газпром» столкнется с угрозой лишения права спонсорства Лиги чемпионов УЕФА.

Российская компания недавно продлила соглашение на генеральное спонсорство главного европейского футбольного турнира до 2024 года. Сумма сделки не раскрывалась, однако за аналогичный по протяженности предыдущий контракт (с 2018 по 2021 год) российский газовый монополист выплатил УЕФА более 210 миллионов евро. Помимо спонсорства Лиги чемпионов, новый контракт включает в себя также спонсорство двух чемпионатов Европы.

Чтобы привлечь внимание к запуску инициативы, активисты Greenpeace заблокировали вход на нефтеперерабатывающий завод Shell в нидерландском порту Роттердам. В ходе акции полиция арестовала 17 из 80 активистов, разогнав демонстрацию. «Я выросла, читая таблички о том, как сигареты убивают тебя, но никогда не видела подобных предупреждений на заправочных станциях или в топливных баках. Страшно, что мои любимые виды спорта и музеи спонсируются авиакомпаниями и автомобильными компаниями», — заявила активистка Greenpeace Чая Мерк.

Для запрета рекламы топлива необходимо собрать один миллион подтвержденных подписей. В случае успеха Еврокомиссия должна рассмотреть инициативу, но не обязана принимать ее. «Этот закон повысит осведомленность общественности о продуктах и технологиях, которые несут ответственность за изменение климата и другие вредные воздействия на окружающую среду и здоровье», — заявляют активисты.

В ответ на инициативу Shell заявила, что инвестирует миллиарды долларов в низкоуглеродную энергию. Как заявляет Shell, для энергоперехода необходимо развивать новые предприятия. Через рекламу и социальные сети компания сообщает клиентам о новых решениях с низким уровнем выбросов углерода.

Вместе с инициативой Greenpeace опубликовала результат исследования, в котором проверила более трех тысяч рекламных объявлений в социальных сетях шести энергетических компаний на наличие «гринвошинга» — вранье об экологичности. Организация нашла его в 63 процентах реклам. «Мы можем с уверенностью сказать, что все исследованные компании проявляют экологичность, но их реклама неточно отражает бизнес-модель — либо из-за чрезмерного акцента на их «зеленой» деятельности, либо из-за недостаточного акцента на их деятельности, связанной с ископаемым топливом», — заявляет Greenpeace.

Призывы к запрету на рекламу, связанную с ископаемым топливом, становятся все более популярными в Европе. В 2021 году Амстердам уже ввел запрет на рекламу в метро, связанную с так называемыми ископаемыми продуктами. Муниципалитет назвал решение первым шагом в запрете такой рекламы на улицах голландской столицы.

Активисты привлекли внимание к вопросу запрета рекламы ископаемого топлива в преддверии саммита ООН COP26 по климату, который пройдет в конце октября в Глазго. Страны обсудят обязательства по сокращению выбросов и ограничению глобального потепления на два градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальными уровнями. Вместе с тем, ОПЕК поставила под вопрос намерение стран отказаться от ископаемого топлива. Эта мера будет обсуждаться на COP26.

