Сестра обвинила собравшуюся замуж раньше нее родственницу в коварстве

Женщина сообщила родственникам о скорой свадьбе с возлюбленным из-за особых обстоятельств и разозлила завистливую старшую сестру. Как она рассказала в публикации в сабреддите AmItheAsshole («А не сволочь ли я?») на сайте Reddit, родственница обвинила ее в коварстве и желании затмить ее.

25-летняя автор поста объяснила, что старшая 27-летняя сестра соревновалась с ней с детства. Сначала конкуренция касалась учебы и успехов в спорте, а потом и личной жизни — старшая сестра собиралась выйти замуж и родить детей раньше младшей. «Она всегда была очень пассивно-агрессивной по поводу моих отношений. Позже я переехала к своему парню, и она постоянно делала злые замечания про это. Через некоторое время она нашла свою половинку, и все стало проще», — вспоминает женщина.

Она добавила, что ее нисколько не беспокоило стремление сестры первой вступить в брак, потому что она никуда не торопилась. В начале года родственница автора поста объявила, что планирует свадьбу в 2023 году.

Недавно девушка узнала, что у младшего брата ее возлюбленного диагностировали тяжелую болезнь в поздней стадии. Тогда мужчина сделал предложение избраннице и попросил сыграть свадьбу как можно скорее, чтобы брат успел побывать на празднике.

Когда женщина рассказала о свадьбе сестре, та обвинила ее в том, что она использует умирающего человека в корыстных целях и пытается выйти замуж раньше нее. Автор поста заверила родственницу в том, что планирует скромный праздник для родных, и большую свадьбу та сможет сыграть первой.

«И заверьте свою сестру в том, что она точно станет первой из вас, кто разведется со своим мужем», — пошутил пользователь в комментариях. Другой добавил: «Кажется, твоей сестре нужен психолог».

Ранее сообщалось, что невеста отложила свадьбу после предложения жениха сделать праздник безалкогольным ради его сестры. Она объяснила, что сестра мужчины, за которого она собирается выйти замуж, борется с алкогольной зависимостью.