В России возбудили более 400 дел после обстрелов в Донбассе

Российские следователи зафиксировали сотни фактов применения запрещенных средств и методов ведения войны в Донбассе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

В ведомстве добавили, что возбудили более 400 уголовных дел и установили причастность к преступлениям 85 украинских силовиков. Отмечается, что среди них бывший командующий военно-морскими силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Воронченко, командующий военно-воздушными силами ВСУ Сергей Дроздов, заместитель Министра обороны Украины Олег Шевчук и ряд других военных.

Также ведется расследование дел против ряда представителей госструктур Украины. В частности, против бывшего заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко.

Кроме того, заочно осужден на шесть лет лишения свободы и экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко, публично призывавший к терроризму.

Как отметила официальный представитель СКР Светлана Петренко, список фигурантов будет пополняться.