Один человек пострадал из-за падения снаряда в российском регионе
В Белгородской области из-за падения снаряда получил ранение один человек
В Белгородской области один человек пострадал из-за падения снаряда. Об этом сообщил министр здравоохранения российского региона Андрей Иконников, его слова передает ТАСС.
«По утренним случаям - было одно осколочное ранение, [раненый] находится в медицинской организации. Не тяжелая степень», — объяснил глава регионального Минздрава.
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Он отметил, что инцидент произошел из-за того, что выбитое стекло порезало ногу.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на территории полуострова разорвались несколько снарядов. Власти региона уточняют, что в результате инцидентов никто не пострадал.