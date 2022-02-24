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Один человек пострадал из-за падения снаряда в российском регионе

В Белгородской области из-за падения снаряда получил ранение один человек

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В Белгородской области один человек пострадал из-за падения снаряда. Об этом сообщил министр здравоохранения российского региона Андрей Иконников, его слова передает ТАСС.

«По утренним случаям - было одно осколочное ранение, [раненый] находится в медицинской организации. Не тяжелая степень», — объяснил глава регионального Минздрава.

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Он отметил, что инцидент произошел из-за того, что выбитое стекло порезало ногу.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на территории полуострова разорвались несколько снарядов. Власти региона уточняют, что в результате инцидентов никто не пострадал.

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Никита Абрамов
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