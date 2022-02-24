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В Совфеде отреагировали на заявление Зеленского о разрыве дипотношений с Россией

Сенатор Джабаров заявил, что с Зеленским никто не будет вести переговоры
Владимир Джабаров

Владимир Джабаров. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

С президентом Украины Владимиром Зеленский уже никто не будет вести переговоры. Так на его заявление о разрыве дипломатических отношений с Россией отреагировал первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, пишет РИА Новости.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна разрывает дипломатические отношения с Россией. По его словам, Украина защищается и не отдаст своей свободы. Для населения независимость и право жить на своей земле — наивысшая ценность, подчеркнул глава государства.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Кроме того, он обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для страны — по его утверждению, ответ будет незамедлительным.

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Юлия Ямпольская
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