В Совфеде отреагировали на заявление Зеленского о разрыве дипотношений с Россией

С президентом Украины Владимиром Зеленский уже никто не будет вести переговоры. Так на его заявление о разрыве дипломатических отношений с Россией отреагировал первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, пишет РИА Новости.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна разрывает дипломатические отношения с Россией. По его словам, Украина защищается и не отдаст своей свободы. Для населения независимость и право жить на своей земле — наивысшая ценность, подчеркнул глава государства.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Кроме того, он обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для страны — по его утверждению, ответ будет незамедлительным.