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Бритни Спирс обвинила менеджеров в покушении на убийство

Поп-певица Бритни Спирс обвинила менеджеров в сговоре с ее отцом и в попытке убийства
Бритни Спирс

Бритни Спирс . Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Американская поп-певица Бритни Спирс обвинила главу бизнес-консалтинговой фирмы Tri-Star Sports & Entertainment Group Лу Тейлор и своего бывшего менеджера Робин Гринхилл в покушении на убийство. Об этом артистка сообщила в новой публикации в своем Instagram-аккаунте, которую позже удалила.

По словам Спирс, обе женщины якобы были в сговоре с ее отцом Джейми Спирсом. «Я думаю, они пытались меня убить... Я по сей день верю: это именно то, что они пытались сделать... но со мной ничего не случилось, я не умерла! Никто другой не пережил бы то, что они сделали со мной! Я пережила все это, и я все это помню!» — написала 40-летняя знаменитость.

Она отметила, что ее убеждали в том, что к ней относятся хорошо. В своем посте Спирс также пообещала подать в суд на менеджеров.

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В ноябре 2021 года в США вступило в силу решение об отмене 13-летнего опекунства Джейми Спирса над дочерью. Исполнительница обвинила свою мать Линн Спирс в том, что она находилась под опекой отца.

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Сергей Равин
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