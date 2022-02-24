Бритни Спирс обвинила менеджеров в покушении на убийство

Американская поп-певица Бритни Спирс обвинила главу бизнес-консалтинговой фирмы Tri-Star Sports & Entertainment Group Лу Тейлор и своего бывшего менеджера Робин Гринхилл в покушении на убийство. Об этом артистка сообщила в новой публикации в своем Instagram-аккаунте, которую позже удалила.

По словам Спирс, обе женщины якобы были в сговоре с ее отцом Джейми Спирсом. «Я думаю, они пытались меня убить... Я по сей день верю: это именно то, что они пытались сделать... но со мной ничего не случилось, я не умерла! Никто другой не пережил бы то, что они сделали со мной! Я пережила все это, и я все это помню!» — написала 40-летняя знаменитость.

Она отметила, что ее убеждали в том, что к ней относятся хорошо. В своем посте Спирс также пообещала подать в суд на менеджеров.

В ноябре 2021 года в США вступило в силу решение об отмене 13-летнего опекунства Джейми Спирса над дочерью. Исполнительница обвинила свою мать Линн Спирс в том, что она находилась под опекой отца.