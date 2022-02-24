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В ЛНР сообщили о двух сбитых украинских бомбардировщиках

Народная милиция ЛНР заявила о двух сбитых в Донбассе украинских Су-24

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Вблизи поселков Смелое и Степовое в Донбассе были сбиты два бомбардировщика Вооруженных сил Украины Су-24, сообщает Народная милиция Луганской народной республики в своем Telegram-канале.

Указанные поселки расположены примерно в 30 километрах к северо-западу от Луганска.

Ранее в Минобороны России заявили, что средства противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины подавлены, военная инфраструктура авиационных баз страны выведена из строя.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию по защите Донбасса. Президент страны Владимир Путин отметил, что она стала ответом на просьбы о военной помощи, которые поступили от руководителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Антон Похиляк
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