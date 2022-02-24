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Подполковнику из отдела наркоконтроля УВД Екатеринбурга уменьшили срок ареста

Суд сократил на 4 дня срок ареста врио главы отдела УВД Екатеринбурга по делу о взятке

Фото: Станислав Денисенко / Коммерсантъ

Свердловский областной суд сократил на четыре дня срок ареста бывшего временно исполняющего обязанности начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Екатеринбургу подполковника Александра Темникова, обвиняемого в коррупции. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе суда.

Решение было вынесено после пересмотра постановления Железнодорожного районного суда Екатеринбурга, который избрал полицейскому меру пресечения в виде заключения под стражу до 7 апреля. Теперь Темникову этот срок уменьшен по 3 апреля.

Его задержали 8 февраля и обвинили в получении крупной взятки. По версии следствия, с 2018 по 2020 год Темников получал денежные вознаграждения за непривлечение к уголовной ответственности граждан, пойманных с запрещенными веществами. Его также подозревают в организации преступной сети на территории Екатеринбурга с привлечением подчиненных.

Темников отстранен от исполнения своих обязанностей, уточнил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

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Любовь Ширижик
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