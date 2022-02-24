Подполковнику из отдела наркоконтроля УВД Екатеринбурга уменьшили срок ареста

Свердловский областной суд сократил на четыре дня срок ареста бывшего временно исполняющего обязанности начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Екатеринбургу подполковника Александра Темникова, обвиняемого в коррупции. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе суда.

Решение было вынесено после пересмотра постановления Железнодорожного районного суда Екатеринбурга, который избрал полицейскому меру пресечения в виде заключения под стражу до 7 апреля. Теперь Темникову этот срок уменьшен по 3 апреля.

Его задержали 8 февраля и обвинили в получении крупной взятки. По версии следствия, с 2018 по 2020 год Темников получал денежные вознаграждения за непривлечение к уголовной ответственности граждан, пойманных с запрещенными веществами. Его также подозревают в организации преступной сети на территории Екатеринбурга с привлечением подчиненных.

Темников отстранен от исполнения своих обязанностей, уточнил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.