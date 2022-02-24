Российский спрос на съемное жилье в Таиланде существенно вырос

В январе 2022 года российский спрос на аренду недвижимости в Таиланде вырос на ​​66 процентов относительно декабря 2021-го. Это рекордный месячный прирост количества запросов за последние два года, свидетельствуют материалы портала Thailand Real Estate, предоставленные «Ленте.ру».

По данным аналитиков, в первом месяце текущего года количество российских запросов на съемное жилье в Таиланде оказалось более чем в два раза (на 117 процентов) выше, чем в январе 2021-го.

По итогам всего 2021-го спрос на аренду жилья в Таиланде со стороны россиян также существенно вырос — на 13 процентов. «По нашим прогнозам, резкий рост интереса россиян к аренде жилья в Таиланде связан со снижением карантинных ограничений при въезде в страну. Надо отметить, что в большей степени это касается именно курортных зон, которые популярны у туристов», — поясняется в исследовании.

Ранее стало известно, что правительство Исландии, которая входит в число самых безопасных стран для путешественников, анонсировало смягчение правил въезда для иностранных туристов. Ожидается, что санитарные правила въезда в государство будут изменены в ближайшее время.