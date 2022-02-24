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Россиянка отдохнула в Турции за 15 тысяч рублей и развеяла мифы о дешевых отелях

Россиянка отдохнула в бюджетном отеле Каппадокии и рассказала об «особом антураже»

Фото: страница OTEL KRAL в Facebook

Российская туристка бюджетно отдохнула в Каппадокии и развеяла мифы о дешевых отелях. Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам девушки, она часто слышит о разочаровании путешественников по поводу плохих условий в недорогих отелях Турции и Египта, однако, по ее опыту, существуют и исключения. «Да, не все трехзвездочные отели в Турции хороши. Нам приходилось бывать в разных вариантах. Но есть трешки, которые нам очень понравились», — заявила россиянка и в качестве примера рассказала о своей недавней поездке.

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Так, за неделю проживания в трехзвездочной гостинице Каппадокии, которая находилась в средневековом замке, девушка заплатила 15 тысяч рублей. Первое, что отметила автор блога, был «особый антураж» отеля — на стенах из камня не было отделки, в холле и номерах стояла мебель из натурального дерева с орнаментом, также присутствовал декор в восточном стиле: кованные этажерки, подсвечники и граммофон.

Кроме того, туристку порадовали завтраки и ужины, которые вошли в стоимость проживания. «Еда была разнообразной: закуски, овощи и фрукты, несколько видов горячих блюд, десерты», — добавила она.

Ранее в феврале россиянка, которая часто путешествует, назвала вескую причину отказаться от отдыха в отелях «все включено» в Египте. Как рассказала девушка, ей бывает стыдно за соотечественников, которые заворачивают в салфетки еду с шведского стола и уносят за пределы ресторана. По ее мнению, из-за этого сотрудники гостиниц «насмехаются» над россиянами.

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Мария Гейн
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