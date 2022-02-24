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Доктор Комаровский назвал важные прививки для взрослых

Врач Комаровский призвал взрослых не забывать делать каждые 10 лет прививку от столбняка

Фото: Shutterstock

Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский призвал взрослых не забывать делать каждые десять лет прививку АДС-М от столбняка, коклюша и дифтерии. В эфире передачи «Спроси у Комаровского» на телеканале «Украина» он также назвал другие важные вакцины, которые необходимо ставить не только детям. Фрагмент выпуска опубликован на сайте телеканала.

Доктор отметил, что взрослые чаще умирают от дифтерии, чем дети, по причине того, что пренебрегают ревакцинацией. «Заболевание взрослых дифтерией — это реальная угроза жизни взрослого человека. И когда в 1991-1995 годах была вспышка дифтерии, так заболело и умерло от этой типа "детской инфекции" больше взрослых, чем детей», — подчеркнул врач.

Кроме того, Комаровский призвал каждый год делать прививку от гриппа. Также он отметил важность прививки от пневмококковой инфекции. «Пневмококк — это чуть ли не главный убийца пожилых людей. Иммунная защита по отношению к этой бактерии ослабевает с возрастом», — отметил педиатр. По его словам, в международных рекомендациях говорится, что сделать данную прививку нужно всем гражданам от 60 лет.

Также врач добавил, что будет полезно во взрослом возрасте сдать анализы на антитела ко всем заболеваниям, от которых прививают в детстве. «Особенно это надо делать тогда, когда вы планируете продолжение рода. Если вы планируете стать родителями, то вы должны быть убеждены в том, что вы — мама и папа — защищены прежде всего от коклюша и от других болезней, которыми вы можете заразить вашего ребенка», — подытожил Комаровский.

Ранее Комаровский предупредил об опасности длительного грудного вскармливания. Он призвал матерей вводить прикорм детям в возрасте шести месяцев, чтобы предотвратить развитие у них аллергии.

Дарья Кучерявых
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