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Зеленский начал переговоры о создании «антипутинской коалиции»

Президент Украины Зеленский заявил, что ведет переговоры о создании антипутинской коалиции

Кадр: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский ведет с лидерами западных стран переговоры о создании «антипутинской коалиции». Об этом он заявил в своем видеообращении.

Украинский лидер также сообщил, что договаривается о поддержке в оборонной сфере и закрытии воздушного пространства над Украиной для России. Жителей страны Зеленский призвал не поддаваться панике.

Президент Украины также обратился к мировым лидерам с просьбой ввести санкции против России.

Ранее Зеленский выступил с обращением к гражданами России. Он перешел на русский язык и заявил, что россияне и украинцы — разные, но «это не повод быть врагами». Он также подчеркнул, что Украине не нужна «ни холодная, ни горячая, ни гибридная» война. Зеленский отметил, что Киев готов к диалогу с Россией в любых форматах и на любых площадках.

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Варвара Кошечкина
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