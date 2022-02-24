Депутаты-мужчины ЛНР ушли в военкоматы

Депутаты-мужчины из Народного совета Луганской народной республики (ЛНР) ушли в военкоматы на мобилизацию. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что, кроме парламентариев, на сбор отправились их помощники, а также сотрудники аппарата, подпадающие под критерии о призыве — с 18 до 55 лет. При этом мероприятие проходило под звуки канонады.

Ситуация в Донбассе обострилась 17 февраля. Донецкая и Луганская народные республики и Украина обвинили друг друга в нарушении перемирия и обстрелах населенных пунктов. Власти ДНР и ЛНР объявили всеобщую мобилизацию и начали эвакуировать мирное население в Россию. На Украине, в свою очередь, отрицают наличие планов по наступлению в регионе.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. До этого главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с соответствующей просьбой. Пушилин, в свою очередь, также попросил президента рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве, предусмотрев сотрудничество в сфере обороны.