Володин назвал единственный оставшийся путь для предотвращения войны в Европе

Демилитаризация Украины является единственным оставшимся путем для предотвращения войны в Европе. Его назвал спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram.

По его словам, это путь, который позволит «остановить бойню и гуманитарную катастрофу». В обращении к мирным жителям Украины парламентарий отметил, что действия России направлены исключительно на защиту мира. «Просим вас не ввязываться и не участвовать ни в каких мобилизациях, предложенных киевскими властями. Они не самостоятельны, все приказы дает Вашингтон и Брюссель», — цитирует Володина ТАСС.

Кроме того, он призвал депутатов Верховной Рады проявить благоразумие и волю, отметив, что Россия никогда не была врагом для Украины. «Народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. Помощи от нашей страны ждут граждане Украины — ваши избиратели. Необходимо принимать решение, как дальше будем жить. Сейчас для вас время выбора», — заключил Володин.

24 февраля президент России Владимир Путин в обращении к гражданам объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса.