В России оценили боеспособность украинской армии

Украинская армия в настоящий момент не может нанести серьезный ущерб российским силам, считает военный эксперт Алексей Леонков. Своим мнением он поделился в беседе с «Известиями».

Рассуждая о боеспособности украинской армии, собеседник издания заявил, что попытка нанести ущерб была отмечена накануне. «В 23:20 мск началось генеральное наступление ВСУ на линии боевого соприкосновения в Донбассе с применением артиллерии РСЗО. Наступление было остановлено, и началась контроперация с применением высокоточного оружия по военной инфраструктуре армии Украины», — заявил он, добавив, что в ходе операции были уничтожены склады, базы и места базирования ВВС и ПВО.

Военный эксперт подчеркнул, что цели, по которым были нанесены удары, были выверены с помощью средств воздушной и космической разведки. Он отметил, что на время проведения операции была организована бесполетная зона.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о практически полном уничтожении штаба Операции объединенных сил (ООС) Украины в Донбассе.

До этого президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.