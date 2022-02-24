Пушилин заявил о практически полном уничтожении штаба ООС в Донбассе

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» заявил о практически полном уничтожении штаба Операции объединенных сил (ООС) Украины в Донбассе, его слова передает РИА Новости.

«По всей линии соприкосновения можно констатировать, что по территории ДНР практически не наносятся удары, огневые точки противника подавляются», — рассказал он, подчеркнув, что штаб ООС «практически уничтожен».

Пушилин также высказал мнение, что города Донбасса «в самое ближайшее время будут освобождены».

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН из-за обращения ДНР и ЛНР к России за военной помощью.

До этого президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.