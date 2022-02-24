Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Пушилин заявил о практически полном уничтожении штаба ООС в Донбассе

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что штаб ООС в Донбассе практически уничтожен

Фото: пресс-служба главы ДНР

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» заявил о практически полном уничтожении штаба Операции объединенных сил (ООС) Украины в Донбассе, его слова передает РИА Новости.

«По всей линии соприкосновения можно констатировать, что по территории ДНР практически не наносятся удары, огневые точки противника подавляются», — рассказал он, подчеркнув, что штаб ООС «практически уничтожен».

Пушилин также высказал мнение, что города Донбасса «в самое ближайшее время будут освобождены».

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН из-за обращения ДНР и ЛНР к России за военной помощью.

До этого президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Минобороны России заявило о бегстве украинских военных
Пять международных авиакомпаний отменили все рейсы на Украину
Россиянам пообещали рост зарплат
В ДНР назвали цель своих вооруженных сил
В почвах США нашли ДНК неизвестных вирусов
Монсон отреагировал на поражение от Емельяненко в бою на голых кулаках
Лукашенко оценил обстановку у границ Белоруссии
Глава ЛНР призвал украинских военных сложить оружие
РЖД запустит из городов юга России дополнительные поезда
На Украине испытали снаряды «Тайфун»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.