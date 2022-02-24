Зеленский предложил вернуться на путь мира

Украина предлагает вернуться на путь мира, заявил президент страны Владимир Зеленский в видеообращении на своей странице в Facebook.

«Не Украина выбрала путь войны, но Украина предлагает вернуться на путь к миру», — сказал он.

Ранее группа депутатов Верховной рады Украины призвала Зеленского немедленно начать переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Кроме того, они выступили к раде с предложением немедленно сформировать уполномоченную депутатскую группу для проведения стратегических Консультаций с Россией.

24 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры Путина и Зеленского состоятся, когда Киев будет готов. По его словам, российский лидер обозначил, что необходимо сделать Киеву, чтобы решить концептуальные проблемы были решены. Вопрос в том, готовы ли к этому власти Украины.

В этот же день российский лидер принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что она стала ответом на просьбы о военной помощи, которые поступили от руководителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).