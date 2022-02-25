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Блогерша показала необычный способ очистить расческу от скопившихся волос

TikTok-блогерша объяснила, как использует жидкий клей для очистки расчески от волос

Кадр: @maddie5pr / TikTok

Блогерша поделилась необычным лайфхаком, благодаря которому можно быстро очистить расческу скопившихся на ней от волос. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание в The Sun.

На размещенных в сети кадрах Мэдди (Maddie) объяснила, что для этих целей она использует жидкий канцелярский клей. На видео она показала свою массажную расческу, которая почти полностью покрыта ее волосами. Девушка залила пространство между зубьями клеем и оставила его на несколько минут. После полного высыхания средства она отделила его от расчески и продемонстрировала, что вместе с ним отошли все волосы.

Ролик стал вирусным и набрал 2,6 миллиона просмотров и 99,5 тысячи лайков. Пользователи сети оценили лайфхак Мэдди в комментариях под публикацией. «Это гениальный способ! Почему я раньше не додумалась до этого?», «Спасибо большое! Очень здорово!», «Мэдди, это очень полезно», «Спасибо огромное!», «Я в шоке! Попробую сделать это сегодня же», — писали они.

Ранее в феврале сотрудница производителя лечебного шампуня Nizoral Стефани Сей объяснила опасность сушки головы без использования фена. По ее словам, частая сушка волос естественным путем приводит к гигральной усталости (повреждение кутикулы волоса, вызванное проникновением и выходом чрезмерной влаги — прим. «Ленты.ру»). Дерматолог Шэрон Вонг согласилась с мнением Сей и добавила, что мокрые волосы более уязвимы, чем сухие.

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Таисия Косинцева
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