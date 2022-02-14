Парикмахеры раскрыли опасность сушки волос естественным путем

Парикмахеры и трихологи раскрыли распространенные ошибки, которые люди совершают в уходе за волосами. Соответствующий материал публикует Glamour.

В частности, сотрудница производителя лечебного шампуня Nizoral Стефани Сей объяснила опасность сушки головы без использования фена. По ее словам, частая сушка волос естественным путем приводит к гигральной усталости (повреждение кутикулы волоса, вызванное проникновением и выходом чрезмерной влаги — прим. «Ленты.ру»).

«Чем дольше волосы остаются влажными, тем больше кутикула прядей набухает от влаги, что провоцирует ее разрушение. Чрезмерное увлажнение приводит к ломкости, поэтому лучше сушить волосы сразу после мытья», — заявила эксперт. Дерматолог Шэрон Вонг согласилась с мнением Сей и добавила, что мокрые волосы более уязвимы, чем сухие.

В то же время парикмахер Саманта Кьюсик порекомендовала читателям не использовать полотенце для избавления от влаги в волосах, поскольку таким образом повреждается кутикулярный слой. Вместо этого специалистка советуют оборачивать мокрые волосы старой футболкой или полотенцем из микрофибры, поскольку эти материалы не оказывают негативного воздействия на локоны.

В октябре прошлого года парикмахер раскрыла причину быстрого загрязнения волос. Блогерша Сара Броули (Sarah Brawley) объяснила, что необходимо регулярно мыть расчески, так как на их поверхности скапливаются кожное сало и остатки средств для укладки волос, которые загрязняют кожу головы.