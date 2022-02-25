Курс биткоина вырос более чем на 11 процентов до 38,9 тысячи долларов после резкого снижения на торгах 24 февраля. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk.

На момент публикации заметки биткоин торгуется на уровне 38,926 доллара (плюс 11,43 процента).

24 февраля курс биткоина резко снизился на торгах 24 февраля, достигнув месячного минимума. Первая криптовалюта в моменте снижалась на 10 процентов до 34 472 доллара.

Ранее в феврале биткоину предсказали годы застоя. Соучредитель биржи криптовалют Huobi Ду Джун заявил, что оживление на рынке и рост цен произойдет не раньше конца 2024-го или начала 2025 года. Эксперт подчеркнул, что циклы на рынке тесно связаны с халвингом (уменьшением вознаграждения майнерам вдвое ради сдерживания инфляции токенов). После халвинга, который проводят раз в 4 года, курсы криптовалют показывают сильный рост.

