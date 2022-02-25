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Курс биткоина вырос

Курс биткоина вырос более чем на 11 % до 38,9 тысячи долларов

Фото: pixabay.com

Курс биткоина вырос более чем на 11 процентов до 38,9 тысячи долларов после резкого снижения на торгах 24 февраля. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk.

На момент публикации заметки биткоин торгуется на уровне 38,926 доллара (плюс 11,43 процента).

Bitcoin от TradingView

24 февраля курс биткоина резко снизился на торгах 24 февраля, достигнув месячного минимума. Первая криптовалюта в моменте снижалась на 10 процентов до 34 472 доллара.

Ранее в феврале биткоину предсказали годы застоя. Соучредитель биржи криптовалют Huobi Ду Джун заявил, что оживление на рынке и рост цен произойдет не раньше конца 2024-го или начала 2025 года. Эксперт подчеркнул, что циклы на рынке тесно связаны с халвингом (уменьшением вознаграждения майнерам вдвое ради сдерживания инфляции токенов). После халвинга, который проводят раз в 4 года, курсы криптовалют показывают сильный рост.

Марина Совина
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