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Известный рок-музыкант продал квартиру за десятки миллионов долларов

Американский музыкант Джон Бон Джови продал квартиру в Нью-Йорке за 22 миллиона долларов

Фото: Christopher Polk / Getty Images

Джон Бон Джови продал квартиру в Нью-Йорке. Американский музыкант нашел покупателя за шесть дней. Неизвестный заплатил за недвижимость артиста десятки миллионов долларов, сообщает New York Post.

Квартира площадью 372 квадратных метров находится на 14-м этаже жилого комплекса Greenwich Lane. Внутри — четыре спальни, просторная кухня с современной бытовой техникой и большая гостиная. В интерьере преобладают светлые тона, во всех комнатах имеются окна от пола до потолка. В хозяйской спальне есть гардеробная, ванная и пол с подогревом. 18-этажное здание Greenwich Lane также располагает рядом удобств: фитнес-центром, бассейном, джакузи, тренажером для гольфа, паровыми банями, кинотеатром на 21 персону и садом с зеркальным прудом. Артист получил за квартиру 22 миллиона долларов.

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Основатель рок-группы Bon Jovi приобрел недвижимость в 2017 году за 18,9 миллиона долларов. Джови переехал в новую квартиру из дуплекса в районе Вест-Вилладж. Музыканту пришлось продать эти апартаменты со скидкой — он получил от нового владельца на 2,2 миллиона долларов меньше, чем в прошлом заплатил за квартиру сам.

В 2020 году Джови решил продать еще одну элитную недвижимость — особняк в нью-йоркском районе Мидлтаун. Он запросил за дом 20 миллионов долларов. На территории поместья располагаются паб, музыкальная студия, семь гаражей и бассейн с подогревом. Кроме того, рок-музыкант владел собственными лодочным причалом и конюшней.

Александра Качан
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