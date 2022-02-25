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Премьер Швеции рассказала об участии Зеленского в саммите ЕС «из бункера»

Зеленский принял участие в экстренном саммите Европейского союза «из подвала или бункера»

Фото: пресс-служба Администрации президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в экстренном саммите Европейского союза (ЕС) «из подвала или бункера», заявила премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон. Об этом сообщает ТАСС.

«Он сидел в чем-то похожем на подвал или бункер. Он рассказал нам о ситуации на Украине. И когда мы прощались, мы все знали, что не очевидно, что мы когда-либо снова увидимся. Все зависит от того, как будут развиваться события следующих нескольких дней», — сказала Андерссон.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении военной операции по защите Донбасса. На Украине введены военное положение и всеобщая мобилизация.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС введет санкции против стратегических секторов российской экономики. В частности, планируется заморозить российские активы и остановить доступ банков РФ к европейскому финансовому рынку, запретить продажу самолетов, запчастей и оборудования российским авиакомпаниям. По словам фон дер Ляйен, санкции в области энергетики «сделают невозможной» модернизацию российских нефтеперерабатывающих заводов.

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Алевтина Запольская
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