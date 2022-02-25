«Карнеги-холл» отменил выступление российских музыкантов
«Карнеги-холл» в Нью-Йорке отменил выступление дирижера Гергиева и пианиста Мацуева
Концертный зал «Карнеги-холл» в Нью-Йорке (США) отменил выступление российских музыкантов — дирижера Валерия Гергиева и пианиста Дениса Мацуева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу площадки.
«Венским филармоническим оркестром вместо Валерия Гергиева будет дирижировать Янник Незе-Сеген. Выступление пианиста Дениса Мацуева также не состоится», — говорится в сообщении. Причины отмены выступления российских музыкантов не называются.