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«Карнеги-холл» отменил выступление российских музыкантов

«Карнеги-холл» в Нью-Йорке отменил выступление дирижера Гергиева и пианиста Мацуева

Фото: Keith Bedford / Reuters

Концертный зал «Карнеги-холл» в Нью-Йорке (США) отменил выступление российских музыкантов — дирижера Валерия Гергиева и пианиста Дениса Мацуева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу площадки.

«Венским филармоническим оркестром вместо Валерия Гергиева будет дирижировать Янник Незе-Сеген. Выступление пианиста Дениса Мацуева также не состоится», — говорится в сообщении. Причины отмены выступления российских музыкантов не называются.

Марина Совина
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