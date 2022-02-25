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Раскрыта история формирования Челябинского метеорита

Челябинский метеорит столкнулся с тремя астероидами перед прилетом на Землю

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Команда специалистов из Кембриджского университета в Англии раскрыли историю формирования Челябинского метеорита. Выяснилось, что перед прилетом на Землю он сталкивался с другими астероидами. Выводы исследования были опубликованы в Nature Communications.

Взрыв болида произошел в 2013 году на высоте около 23 километров. Предыдущее изучение этого космического объекта выявило, что его масса была порядка нескольких тысяч тонн. Кроме того, ученые и ранее находили в нем следы предыдущих столкновений, которые, как предполагается, произошли примерно 4,5 миллиарда и 500 миллионов лет назад.

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Для более подробного анализа геологи рассмотрели срезы образца уральского метеорита и выделили из них скопления минералов. Затем они установили возраст с помощью метода изотопного анализа. Проведенная работа показала, что в изучаемом объекте действительно присутствуют три набора деформированных частиц минералов, которые образовались в результате столкновения с другими астероидами. Первое столкновение, которые было самым мощным, состоялось примерно 4,45-4,75 миллиарда лет назад, а два более слабых — 450-500 миллионов и менее 50 миллионов лет. Исследователи считают, что как раз во время последнего столкновения Челябинский метеорит сформировался в том виде, в котором прилетел на земную орбиту.

В ноябре 2021 года директор Института космических исследований РАН, член-корреспондент РАН Анатолий Петрукович рассказал, как должен выглядеть метеорит, способный разрушить Землю. Он считает, что это могут сделать небесные тела размером не менее километра.

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Елена Апазиди
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