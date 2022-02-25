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Героиня «Секса в большом городе» рассказала о фейковых люксовых вещах на съемках

Сара Джессика Паркер призналась, что сумка Hermès в пятом сезоне сериала была поддельной
Сара Джессика Паркер

Сара Джессика Паркер. Фото: @sarahjessicaparker

Популярная актриса Сара Джессика Паркер, известная по роли Кэрри Брэдшоу в сериале «Секс в большом городе», рассказала о поддельных вещах люксовых брендов на съемках. Этой информацией она поделилась во время интервью Life in Looks для Vogue.

Паркер призналась, что большая ярко-синяя сумка Hermès Birkin, которую ее героиня носила в одном из эпизодов ​​пятого сезона в сочетании с зеленым мини-платьем свободного кроя без рукавов и красными туфлями на каблуках, была ненастоящей. По ее словам, аксессуар предназначался для того, чтобы скрыть округлившийся в период беременности живот в 2002 году.

«Это фейковая сумка Hermès, просто чтобы вы знали. У нее была одна задача, и она справилась с ней очень плохо. Может быть, оригинальная сумка справилась бы лучше!» — пошутила актриса, добавив, что платье люксового бренда Juicy Couture было настоящим.

В декабре сообщалось, что другая героиня «Секса в большом городе» появилась в сериале в пижаме украинского бренда. Актриса Кристин Дэвис, известная по роли Шарлотты Йорк, снялась в клетчатой пижаме украинской марки Sleeper из вискозы розового цвета. Известно, что костюм состоит из рубашки с длинным рукавом и брюк, которые украшены белыми перьями. Стоимость комплекта, который представлен в ассортименте компании в семи цветах, составляет 203 доллара (14,8 тысячи рублей) с учетом скидки.

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Айсель Эюбова
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