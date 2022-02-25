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В США рассказали об угрожающем Японии китайском H-20

В 19FortyFive сочли китайский бомбардировщик H-20 угрозой для Японии и Филиппин

Фото: Shutterstock

Китайский перспективный стратегический стелс-бомбардировщик H-20, оставаясь незаметным для систем противовоздушной обороны (ПВО), может угрожать Тайваню, Японии и Филиппинам, рассказывает американское издание 19FortyFive.

В публикации H-20 сравнивается с американскими стратегическими стелс-бомбардировщиками B-2 Spirit и B-21 Raider. Издание допускает, что по дальности полета китайский самолет будет уступать американским, однако признает, что называет H-20 «огромным технологическим скачком для китайцев, которые в настоящее время зависят от бомбардировщиков H-6 на базе советского Ту-16».

19FortyFive пишет, что китайские стратегические стелс-бомбардировщики могут «когда-нибудь уничтожить средства ПВО и военные корабли США, чтобы расчистить путь для более старых бомбардировщиков H-6, которые нанесут еще больший урон».

В апреле 2018 года на обложке китайского журнала Aerospace Knowledge разместили рисунок перспективного стратегического бомбардировщика H-20, разрабатывающегося в Китае. Пекин официально подтвердил разработку стратегического бомбардировщика нового поколения в сентябре 2016 года.

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Иван Потапов
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