В США рассказали об угрожающем Японии китайском H-20

Китайский перспективный стратегический стелс-бомбардировщик H-20, оставаясь незаметным для систем противовоздушной обороны (ПВО), может угрожать Тайваню, Японии и Филиппинам, рассказывает американское издание 19FortyFive.

В публикации H-20 сравнивается с американскими стратегическими стелс-бомбардировщиками B-2 Spirit и B-21 Raider. Издание допускает, что по дальности полета китайский самолет будет уступать американским, однако признает, что называет H-20 «огромным технологическим скачком для китайцев, которые в настоящее время зависят от бомбардировщиков H-6 на базе советского Ту-16».

19FortyFive пишет, что китайские стратегические стелс-бомбардировщики могут «когда-нибудь уничтожить средства ПВО и военные корабли США, чтобы расчистить путь для более старых бомбардировщиков H-6, которые нанесут еще больший урон».

В апреле 2018 года на обложке китайского журнала Aerospace Knowledge разместили рисунок перспективного стратегического бомбардировщика H-20, разрабатывающегося в Китае. Пекин официально подтвердил разработку стратегического бомбардировщика нового поколения в сентябре 2016 года.