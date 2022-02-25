Комика Джерри Льюиса посмертно обвинили в домогательствах

Американского Джерри Льюиса, который скончался в 2017 году, посмертно обвинили в домогательствах. Об этом сообщает Vanity Fair.

О харассменте рассказали бывшие коллеги актера Карен Шарп и Хоуп Холидей. Шарп вспомнила, что снималась с артистом в фильме 1964 года «Беспорядок». Она утверждала, что, пока она была в гардеробе, Льюис сказал всем выйти из комнаты, а затем начал трогать ее.

«Он начал трогать меня. Он расстегнул штаны. Честно говоря, я была ошеломлена. Я сказала: "Подождите минутку. Я не знаю, является ли это обязательным требованием для ведущих актрис, но я таким не занимаюсь"», — поделилась Шарп. Она добавила, что Льюис был в ярости из-за ее слов.

По словам артистки, после того инцидента съемочной группе запретили общаться с ней. Сам комик отказывался репетировать с ней.

Холидей вспомнила, что во время совместной работы Льюис сказал ей: «Знаешь, ты можешь быть очень привлекательной, но ты все время носишь брюки. Я никогда не видел тебя в юбке. У тебя красивые ноги и хорошая грудь». Потом, по словам актрисы, комик начал обсуждать с ней секс, а затем расстегнул штаны и начал мастурбировать.

На следующий день Холидей дала пощечину Льюиса. Она отметила, что тот больше никогда с ней не разговаривал.

Джерри Льюис родился в 1926 году. Он начал выступать на сцене в возрасте пяти лет. Широкую известность Льюису принесла совместная работа с певцом Дином Мартином, которая началась в 1940-х годах. Их дуэт распался в 1956 году. В 1960-х годах Льюис выступил в качестве режиссера, сняв ряд кинокомедий. В 2006 году он был удостоен премии «Эмми», а в 2009 году получил «Оскар».