Стало известно о стрельбе у правительственного квартала в Киеве

В районе правительственного квартала в Киеве были слышны звуки стрельбы. Об этом со ссылкой на AP сообщает РИА Новости.

Другие подробности случившегося не приводятся.

Ранее стало известно, что члены добровольческих батальонов Сил территориальной обороны в Киеве получили от Министерства внутренних дел Украины около десяти тысяч автоматов.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу стране — по его словам, ответ будет незамедлительным.