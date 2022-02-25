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Стало известно о стрельбе у правительственного квартала в Киеве

AP сообщило о звуках стрельбы в районе правительственного квартала в Киеве

Фото: Olga Yakimovich / Reuters

В районе правительственного квартала в Киеве были слышны звуки стрельбы. Об этом со ссылкой на AP сообщает РИА Новости.

Другие подробности случившегося не приводятся.

Ранее стало известно, что члены добровольческих батальонов Сил территориальной обороны в Киеве получили от Министерства внутренних дел Украины около десяти тысяч автоматов.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу стране — по его словам, ответ будет незамедлительным.

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Варвара Кошечкина
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