В Минобороне рассказали о продвижении войск ЛНР и ДНР
В Минобороне сообщили, что группировка войск ЛНР овладела населенным пунктом Трехизбенка
Группировка войск Луганской народной республики (ЛНР) продвинулась на глубину до 21 километра. Об этом «Ленте.ру» заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
По данным представителя министерства, войска ЛНР овладели населенным пунктом Трехизбенка в Счастьинском районе. Также соединения и воинские части Донецкой народной республики (ДНР) продвинулись на глубину до 25 километров, что позволило выйти к городу на юго-западе Донецкой области Волновахе.