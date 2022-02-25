Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Минобороне рассказали о продвижении войск ЛНР и ДНР

В Минобороне сообщили, что группировка войск ЛНР овладела населенным пунктом Трехизбенка

Группировка войск Луганской народной республики (ЛНР) продвинулась на глубину до 21 километра. Об этом «Ленте.ру» заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По данным представителя министерства, войска ЛНР овладели населенным пунктом Трехизбенка в Счастьинском районе. Также соединения и воинские части Донецкой народной республики (ДНР) продвинулись на глубину до 25 километров, что позволило выйти к городу на юго-западе Донецкой области Волновахе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Роскомнадзор объявил о частичном ограничении доступа к Facebook
В Минобороне рассказали о продвижении войск ЛНР и ДНР
Российский фондовый рынок закрылся ростом
В Латвии предложили обучать только на латышском языке
Два завода Volkswagen приостановят производство из-за Украины
В Москве обнаружили пролежавший около недели труп известного профессора
Пропавшая женщина-инвалид девять дней провела в эвакуированном автомобиле
Названо влияние витамина D2 на иммунитет
Посол Украины в ФРГ заявил о нежелании Киева капитулировать перед Россией
Журова оценила призыв МОК отказаться от флагов России и Белоруссии на турнирах
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.