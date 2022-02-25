В Минобороне рассказали о продвижении войск ЛНР и ДНР

Группировка войск Луганской народной республики (ЛНР) продвинулась на глубину до 21 километра. Об этом «Ленте.ру» заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По данным представителя министерства, войска ЛНР овладели населенным пунктом Трехизбенка в Счастьинском районе. Также соединения и воинские части Донецкой народной республики (ДНР) продвинулись на глубину до 25 километров, что позволило выйти к городу на юго-западе Донецкой области Волновахе.