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В Турции отказались закрыть проход российским кораблям в Черном море

В парламенте Турции отказались закрывать проливы для судов России из-за конвенции Монтре

Фото: Shutterstock

Спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп, комментируя призывы закрыть проход через свои проливы для российских кораблей, чтобы те не попали в Черное море, заявил, что Анкара будет строго соблюдать соглашение Монтре. По этой причине турецкие власти не пойдут на подобные шаги, подчеркнул он. Цитату приводит РИА Новости.

«Положения соглашения Монтре ясны, и Турция будет строго соблюдать его положения», — подчеркнул он, комментируя отказ от закрытия прохода российским судам.

О чем говорится в конвенции Монтрё?

Согласно документу 1936 года, Турции принадлежит суверенитет над проливами Босфор и Дарданеллы из Черного в Средиземное море. Она обязуется соблюдать принципы международного морского права и сохранять свободу прохода торговых судов всех стран как в мирное, так и в военное время. Правила прохода военных кораблей зависят от того, относятся они к черноморскому флоту или нечерноморскому.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу отмечало: даже если Турция решит принять просьбу Украины и закрыть проливы для российских военных кораблей, то это только помешает им двигаться в другом направлении, от своей базы в Средиземное море.

Так Чавушоглу ответил на просьбу посольства Украины в Турции закрыть пролив Дарданеллы для российских кораблей после начала военной операции в Донбассе.

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Елизавета Наумова
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