В Минобороны уличили Украину в использовании приемов ЦРУ

В Киеве на площади Шевченко развернуты установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом «Ленте.ру» заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По данным представителя министерства, установки развернуты с целью нанесения удара в район аэродрома Гостомель. Конашенков добавил, что российским военным «хорошо знаком» такой почерк, так как эти приемы используют террористы на Ближнем Востоке, которые курируются Центральным разведывательным управлением США (ЦРУ).

«Советники Пентагона и ЦРУ научили украинское военное руководство расстановке в жилых кварталах реактивных артиллерийских систем для провоцирования ответного огня по местным жителям. Использование киевским режимом жилых кварталов для прикрытия огневых позиций своей артиллерии является военным преступлением», — заявил Конашенков.

Ранее в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России провели успешную операцию по высадке десанта у аэродрома Гостомель в пригороде Киева. По данным ведомства, в операции задействовали свыше 200 российских вертолетов.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России, — по его словам, ответ будет незамедлительным.