Двойник Мэрилин Монро показала свою внешность в юности

Канадская модель Бьянка Блэкни (Bianca Blakney), которая обрела славу благодаря сходству с актрисой Мэрилин Монро, показала свою внешность в юности. Архивные фотографии она предоставила изданию Daily Star.

В настоящий момент 24-летняя блогерша имеет более семи миллионов подписчиков в TikTok и 187 тысяч — в Instagram. Девушка размещает в соцсетях фото и видео, на которых повторяет образы Монро в платьях в винтажном стиле, с ярким макияжем и прической как у знаменитости.

В распоряжении журналистов оказались снимки, на которых Блэкни запечатлена до своего перевоплощения в двойника голливудской звезды. На кадрах она позирует с длинными волосами, окрашенными в синий цвет, в очках с массивной оправой, а также пирсингом в губе и носу. По словам героини материала, таким образом она выглядела в подростковом возрасте, когда ее отдали приемным родителям из-за того, что ее собственная семья жила впроголодь.

При этом девушка вспомнила, как в раннем детстве бабушка пыталась привить ей любовь к моде прошлого века. «Мы беззаботно проводили время вместе, я наряжалась в старую одежду, делала старомодные укладки и наносила на губы красную помаду», — поделилась она.

Блэкни также рассказала, что, повзрослев, она вновь увлеклась эстетикой 1980-х годов. «Надевая винтажные платья, я окунаюсь в те вечера, когда рядом со мной была бабушка. Именно такой я была в детстве, и я никогда не смогу измениться», — заключила блогерша.

Ранее в феврале двойник американского актера с французскими корнями Тимоти Шаламе, уроженец Бразилии Николас Нерколини (Nicolas Nercolini), рассказал о жизни с лицом знаменитости. В частности, он пожаловался, что из-за своей внешности долгое время не мог разорвать отношения с девушкой. «Она хвасталась своим коллегам, что встречается с парнем, похожим на Тимоти. При этом мы вообще не подходили друг другу как пара», — признался он.