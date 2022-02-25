Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

НАТО продолжит поставлять оружие и военную технику Украине

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что альянс продолжит поставлять вооружение Украине

Фото: Yves Herman / Reuters

Альянс намерен продолжить поставлять западное вооружение для Украины, в том числе и системы ПВО, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам экстренного саммита в онлайн-формате, сообщает агентство Reuters.

«Цели Кремля не ограничены Украиной. Россия попросила юридическое соглашение об отказе от расширения НАТО и отводе войск на позиции 1979 года», — заявил Столтенберг, комментируя решение о будущих поставках оружия и военной техники.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что сравнения ситуации в Югославии и на Украине и подобные заходы являются частью западной фальсификации.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Сотак
Обсудить
Последние новости
Москва выразила готовность к переговорам с Киевом
Назван способ полной очистки Windows
Илон Маск лишился статуса ультрабогача
НАТО продолжит поставлять оружие и военную технику Украине
Компания Google зарегистрировала личный кабинет на сайте Роскомнадзора
МИД Латвии передал России ноту протеста из-за ситуации на Украине
Сын Плющенко выиграл турнир по фигурному катанию
Сербия отказалась вводить санкции против России
В российском регионе 20 пограничников Украины сложили оружие
В России захотели создать конкурента Visa и Mastercard
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.