НАТО продолжит поставлять оружие и военную технику Украине

Альянс намерен продолжить поставлять западное вооружение для Украины, в том числе и системы ПВО, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам экстренного саммита в онлайн-формате, сообщает агентство Reuters.

«Цели Кремля не ограничены Украиной. Россия попросила юридическое соглашение об отказе от расширения НАТО и отводе войск на позиции 1979 года», — заявил Столтенберг, комментируя решение о будущих поставках оружия и военной техники.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что сравнения ситуации в Югославии и на Украине и подобные заходы являются частью западной фальсификации.