НАТО отказалась устанавливать бесполетную зону над Украиной, потому что такое решение привело бы к прямому столкновению альянса с Россией. Об этом заявил замглавы Минобороны (МО) Британии Джеймс Хиппи в интервью газете The Daily Telegraph.

По его словам, альянс также не будет направлять военнослужащих на Украину. Россию не остановить «кучей самолетов» НАТО над Украиной, высказал мнение Хиппи.

«На самом деле самолеты будут втянуты в воздушный бой, в результате которого они будут сбиты. Это будет момент для применения статьи 5 [Вашингтонского договора]», — сказал Хиппи. Он также напомнил о принципе коллективной обороны альянса.

По словам замминистра, в ходе операции Россия может применить «тактическое ядерное оружие». Хиппи добавил, что Лондон не будет направлять своих военнослужащих на Украину, при этом происходящее в стране он назвал изменением архитектуры безопасности в Европе, которое «определит следующие 30 лет».

Ранее сообщалось, что страны-члены НАТО договорились провести саммит по кризису на Украине и военной операции России в Донбассе в пятницу, 25 февраля. Многие лидеры европейских стран будут в Брюсселе (там и проведут встречу НАТО) на саммите стран Евросоюза.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом он сообщил во время обращения к согражданам. Путин также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.