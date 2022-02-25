Сообщение об уничтожении российского десанта в Гостомеле оказалось недостоверным

Заявление советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича о якобы уничтожении российского десанта в Гостомеле оказалось недостоверным. Эту информацию опроверг официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Его комментарий имеется в распоряжении «Ленты.ру».

По словам Конашенкова, операция по высадке десанта Вооруженных сил (ВС) России в районе аэродрома Гостомель в пригороде Киева успешно состоялась 24 февраля.

«В операции было задействовано более 200 российских вертолетов. Успех десанта был обеспечен подавлением всей системы ПВО в районе высадки, полной изоляцией района боевых действий с воздуха и активным ведением радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении.

В результате захвата аэродрома российским десантом уничтожено более двухсот бойцов из состава специальных подразделений Украины, отметил генерал-майор. Конашенков заверил, что потерь среди личного состава ВС России нет.

Как отметили в Минобороны, основные силы соединились с подразделением российского десанта на аэродроме Гостомель и заблокировали Киев с запада.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. Глава государства призвал ВСУ сложить оружие и «идти домой». Целью происходящего, по его словам, является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.