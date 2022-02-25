ОЭСР остановила процесс вступления России в организацию

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) решила прекратить процесс принятия России, отложенный в 2014 году, сообщает ТАСС со ссылкой на ее представителей.

Совет ОЭСР официально остановил переговоры о вступлении России в организацию, сообщили в штаб-квартире в Париже. Кроме того, организация поручила генеральному секретарю закрыть свой офис в Москве и решила не приглашать Россию на свои министерские встречи. Свои решения ОЭСР объяснила ситуацией на Украине.

Кроме того, ОЭСР решила «пересмотреть участие России в комитетах» и «прекратить проекты, основанные на добровольных взносах России. В организации добавили, что планируют «расширить поддержку властям Украины».

В 2020 году сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству подготовить план восстановления сотрудничества страны с ОЭСР. Тогда отмечалось, что Москва готова укреплять взаимоотношения с организацией.

ОЭСР — международная экономическая организация развитых стран, которая признает принципы представительной демократии и свободной рыночной экономики.

В мае 2007 года руководство ОЭСР сообщило о начале переговоров по членству России в организации. В феврале 2013 года первый замглавы МИД России Андрей Денисов сообщил, что переговоры по этому процессу планируется завершить уже в 2013—2014 годах. Однако в марте 2014 года ОЭСР приостановила принятие России в члены на неопределенный срок.