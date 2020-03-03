Стало известно о поручении Мишустина восстановить связи России с ОЭСР

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству подготовить план восстановления сотрудничества страны с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Отмечается, что такой шаг говорит о стремлении российского премьера наладить отношения с западными странами, а также улучшить деловой климат в государстве. По данным источников издания, речь также может идти о возобновлении попыток российской стороны присоединиться к ОЭСР.

Издание со ссылкой на Минэкономразвития сообщили, что Москва готова углублять сотрудничество с ОЭСР. При этом в ведомстве считают, что инициатива должна исходить от самой организации, поскольку именно она приостановила переговоры о присоединении.

ОЭСР — международная экономическая организация развитых стран, признающих принципы представительной демократии и свободной рыночной экономики.

В мае 2007 года руководство ОЭСР приняло решение о начале переговоров по членству России в ОЭСР. В феврале 2013 года первый замглавы МИД России Андрей Денисов сообщил, что переговоры по вступлению в ОЭСР планируется завершить уже в 2013—2014 годах. Однако в марте 2014 года ОЭСР приостановила принятие России в члены на неопределенный срок.

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