ООН раскрыла планы работы на Украине
Организация Объединенных Наций (ООН) расширит присутствие на Украине, заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, пишет ТАСС.
Представитель международной организации уточнил, что сейчас ООН перемещает своих сотрудников в Киеве в безопасные места. Гриффитс уточнил, что ООН не покидает Украину. «ООН привержена расширению нашего присутствия, расширяем наше присутствие на Украине», — раскрыл планы работы Гриффитс.
По его словам, специалистам необходимо обеспечить беспрепятственный и безопасный доступ во все охваченные конфликтом районы Украины для оказания помощи.
Ранее управление верховного комиссара ООН по правам человека назвало число убитых и пострадавших в результате обстрелов и ударов с воздуха на Украине. Эксперты получили сообщения о по меньшей мере о 127 гражданских жертвах.
Специальная операция по защите Донбасса началась в четверг, 24 февраля. Об этом президент России Владимир Путин сообщил во время обращения к россиянам. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. Президент пообещал, что ответ Москвы будет незамедлительным.