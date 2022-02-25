Готовность Зеленского к переговорам о нейтральном статусе Украины объяснили

На Украине поняли, что страна была использована американцами в противостоянии с Россией, считает сенатор Совфеда Сергей Цеков. В разговоре с «Лентой.ру» он добавил, что изменившаяся ситуация подтолкнула украинского президента Владимира Зеленского к переговорам.

Украина готова провести переговоры с Россией о нейтральном статусе, однако Киев со своей стороны требует гарантий безопасности. Об этом сообщается в заявлении советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка.

Ожидаемый шаг

«Я убежден, что переговоры между Россией и Украиной будут, тут никаких других вариантов быть не может. Правда, когда мы говорили о необходимости такого шага на протяжении всех дней нахождения Зеленского у власти, да и вообще все годы независимости Украины, слышать нас не хотели. Сейчас, понятно, ситуация изменилась, и именно она заставляет президента говорить правильные вещи», — сказал Цеков.

Естественно, что на этих переговорах будут говорить о безопасности для всех, в том числе и для Украины. Но нужно понимать: настоящую безопасность Украины может обеспечить только Россия Сергей Цеков член Совфеда

Сенатор добавил, что требования, являющиеся ключевыми для обеих сторон, станут известны только после переговоров. Но вполне вероятно, что диалог будет вестись уже не с Зеленским, а с другим лидером государства, считает Цеков.

«Зеленский показал себя крайне недоговороспособным человеком. Допускаю, что его фигура станет токсичной, что его, человека, который обещал Украине помощь Запада, будет ненавидеть собственный народ. Жизнь на Украине меняется, власти сами изменили ее в худшую сторону после переворота 2014 года, на который их подвигли США. Но, понятное дело, теперь жизнь их кое-чему научила. Люди поняли, что стали объектом приложения американской политики против России, что Украина стала разменной монетой», — заключил политик.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. А украинский лидер Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с РФ.