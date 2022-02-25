В Норильске отметят Международный день полярного медведя

В Норильске 27 февраля отметят Международный день полярного медведя. Об этом сообщает «Таймырский телеграф».

Праздничные мероприятия пройдут в Молодежном центре на Советской, 9а. Организаторы подготовили танцы, игры, дополненную реальность, а также экологический квест.

Гости праздника также смогут принять участие в экологической акции «Пластик в дело» и сдать на переработку пластиковую тару.

Ранее сообщалось, что российское отделение Всемирного фонда дикой природы (WWF) в социальных сетях обратилось за финансовой помощью в создании «медвежьих патрулей» в Арктике. В фонде пояснили, что их просьба связана с изменением климата и тем, что в Арктике становится больше людей. При освоении региона необходимо помнить о хрупкости местной экосистемы.