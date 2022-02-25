69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
69-я параллель

В Норильске отметят Международный день полярного медведя

В Норильске пройдут праздничные мероприятия в честь Международного дня полярного медведя

Фото: Shutterstock

В Норильске 27 февраля отметят Международный день полярного медведя. Об этом сообщает «Таймырский телеграф».

Праздничные мероприятия пройдут в Молодежном центре на Советской, 9а. Организаторы подготовили танцы, игры, дополненную реальность, а также экологический квест.

Гости праздника также смогут принять участие в экологической акции «Пластик в дело» и сдать на переработку пластиковую тару.

Ранее сообщалось, что российское отделение Всемирного фонда дикой природы (WWF) в социальных сетях обратилось за финансовой помощью в создании «медвежьих патрулей» в Арктике. В фонде пояснили, что их просьба связана с изменением климата и тем, что в Арктике становится больше людей. При освоении региона необходимо помнить о хрупкости местной экосистемы.

«Лента добра» в Telegram приносит счастье и возвращает веру в человечество. Подписывайся!
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Путин обратился к украинским военным
Порошенко вышел в эфир американского телеканала с автоматом в руках
Папа Римский посетил посольство России в связи с ситуацией в Донбассе
Отказ Грузии ввести санкции против России объяснили фразой про каштаны
Мать наряжала годовалую дочь на камеру и получила обвинение в жестокости
Рецидивист убил россиянина из-за нецензурных оскорблений
Водитель маршрутки в Подмосковье избил пассажира и получил штраф
Чехия запретит рейсы российских авиакомпаний в страну
Поклонская обратилась к Зеленскому
Спецназ ФРГ вывез из Киева главу разведслужбы Германии
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.