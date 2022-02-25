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Посол России отреагировал на высылку советника-посланника из США

Посол РФ Антонов назвал недружественным шагом высылку советника-посланника из США
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Посол России в США Анатолий Антонов отреагировал на заявление Госдепартамента о высылке советника-посланника Сергея Трепелкова из США. Соответствующий комментарий опубликован на странице дипмиссии РФ в социальной сети Facebook.

Антонов подтвердил информацию о том, что Госдеп нотой уведомил российское посольство об объявлении Трепелкова «персоной нон грата», указав в качестве обоснования этой меры на якобы неспровоцированное выдворение из России заместителя главы дипмиссии США в Москве Барта Гормана. Посол России заявил, что Москва рассматривает такой шаг Вашингтона как недружественный.

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Вчера

Ранее Госдепартамент США заявил о высылке из Вашингтона советника-посланника посольства России. Там указали, что рассматривают высылку дипломата как прямой ответ на высылку из Москвы замглавы американской дипмиссии Барта Гормана, «которому дали две недели на отъезд, несмотря на то, что он не завершил свою трехлетнюю командировку».

О высылке Гормана стало известно 17 февраля. Пресс-секретарь дипмиссии Джейсон Ребхольц отметил, что «Горман был вторым по значимости должностным лицом в посольстве США в Москве после посла и ключевым членом высшего руководящего состава посольства».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила высылку Гормана зеркальной мерой в ответ на необоснованную высылку советника-посланника России в Вашингтоне. При этом Захарова подчеркнула, что Госдепартамент США «демонстративно проигнорировал» обращение Москвы с просьбой продлить его пребывание хотя бы до приезда «сменщика».

Марина Совина
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